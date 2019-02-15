Инвестор вложит 2 млрд рублей в модернизацию целлюлозного комбината в Карелии

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. ООО "РК-Гранд", которое является собственником целлюлозного завода в карельском городе Питкяранта, вложит около 2 млрд рублей в модернизацию предприятия. Соответствующее соглашение подписано на полях Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе правительства Карелии.

"Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков и гендиректор ООО "РК-Гранд" Константин Малышев подписали соглашение о намерениях между правительством республики и "РК-Гранд". В рамках соглашения "РК-Гранд" вложит в модернизацию производства Питкярантского целлюлозного завода не менее 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Предусматривается, в частности, модернизация ряда цехов, поставка нового оборудования. Это позволит увеличить выработку продукции до 130 тыс. тонн целлюлозы в год. Кроме того, будет построен второй многотопливный котел для снижения расходов мазута на производство. В планах компании также газификация предприятия. Проект по развитию целлюлозного производства в городе Питкяранта включен в федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелия до 2020 года".

По данным пресс-службы, глава региона Артур Парфенчиков предложил собственнику предприятия на условиях государственно-частного партнерства проработать совместные проекты благоустройства моногорода Питкяранта и подготовить ряд социально направленных проектов.

Питкяранта - моногород в Карелии, который расположен на берегу Ладожского озера. Градообразующим предприятием является Питкярантский целлюлозный завод. В населенном пункте проживают 10 тыс. человек.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.