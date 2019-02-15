Shell приобрела ведущую компанию в области интеллектуальных систем хранения энергии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Shell приобрела 100% Sonnen, лидера Германии в области интеллектуальных систем и хранения энергии для домашних хозяйств. Об этом сообщила пресс-служба компании Shell в пятницу.

В мае 2018 года Shell уже инвестировала в компанию Sonnen, которая после утверждения соответствующих документов станет дочерней компанией Shell.

Компания Sonnen, через свою платформу sonnenCommunity, предлагает своим клиентам интеллектуальное хранение энергии и энергетические услуги с использованием цифровых технологий. Недавно Sonnen ввела в эксплуатацию крупнейшую в Германии виртуальную батарею, базирующуюся на сети домашних систем хранения электроэнергии по всей стране для сбалансирования электроснабжения.

Соглашение позволит Shell и Sonnen совместно предлагать передовые интегрированные энергетические услуги и инновационные разработки для зарядки электромобилей. Также, используя виртуальную платформу батарей Sonnen, компании будут предоставлять сетевые услуги.

Интеллектуальные системы хранения энергии представляют собой материальную информационную базу, основанную на цифровых технологиях. Эти системы позволяют создать оптимальный баланс между всеми видами энергии, значительно повысить экологическую чистоту хранения и обеспечить оптимальное использование энергии.