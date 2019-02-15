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Российский инвестиционный форум - 2019
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Минтранс надеется на рост доли региональных рейсов в 2019 году до 39%

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что достичь этих показателей планируется за счет развития системы региональных аэропортов и стимулирования программы субсидирования авиарейсов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Минтранс рассчитывает, что доля региональных рейсов в обход Москвы к концу 2019 года увеличится до 39%, а в 2020 году - до 42%. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

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"Рассчитываем, что в 2019 году увеличим показатель региональных рейсов в обход Москвы до 39%, в 2020-м - до 42%", - сказал он.

По его словам, достичь этих показателей планируется за счет развития системы региональных аэропортов, стимулирования программы субсидирования авиарейсов, с 2020 года - мер поддержки по лизинговым ставкам на поставки российских самолетов.

Как сообщалось ранее, согласно Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, доля региональных авиационных перевозок в обход Москвы к 2024 году составит 51,35% от общего количества внутренних перелетов.

Согласно транспортной части плана, финансирование развития региональных аэропортов и маршрутов планируется на уровне 267,5 млрд рублей.

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РоссияДитрих, Евгений ИвановичРоссийский инвестиционный форум - 2019
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