Минтранс представит правительству к 1 марта финмодель строительства порта Тамань

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Минтранс РФ планирует представить правительству к 1 марта финансовую модель строительства сухогрузного морского порта Тамань. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"По нашей просьбе курирующий вице-премьер Максим Алексеевич Акимов несколько передвинул (первоначальные) сроки: у нас возникла потребность переструктурировать, обновить, актуализировать состав участников этого проекта, - сказал министр. - Кроме того, поменялась физическая конфигурация порта: некоторые участки, которые раньше планировались под застройку, исключены. Это, конечно, тоже повлияло на финансовую модель и на территориальное планирование. Поэтому к 1 марта, как мы и обещали, мы эту картинку выстроим, представим ее в правительство".

По словам Дитриха, Минтранс ожидает актуальную проектно-сметную документацию по строительству порта в мае 2019 года.

Ранее в интервью РБК вице-премьер Максим Акимов сообщал, что Минтранс сорвал установленный на 15 января срок по подготовке финансовой модели сухогрузного морского порта Тамань. Позже представитель Акимова уточнил ТАСС, что теперь Минтранс должен представить в правительство эти предложения в первом квартале.

В конце декабря 2018 года газета РБК сообщала со ссылкой на источник, что "Российские железные дороги" (РЖД) планируют выступить якорным инвестором сухогрузного морского порта Тамань в Краснодарском крае, получив долю в управляющей компании проекта "РМП-Тамань". Предполагается, что "РМП-Тамань" возьмет на себя строительство основной инфраструктуры порта. РЖД тогда не комментировали ситуацию.

В 2017 году было решено строить порт Тамань на частные средства. Контроль в "РМП-Тамань" планировали приобрести группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и "Транснефть", вместе контролировавшие 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Однако в марте 2018 года Магомедов был арестован по обвинению в организации преступного сообщества, а в октябре он продал "Транснефти" долю в НМТП.