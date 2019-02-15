Глава НАО: колебания цен на нефть сильно не повлияют на бюджет региона в 2019 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Колебания мировых цен на нефть существенно не повлияют на бюджет Ненецкого автономного округа (НАО) 2019 года, поскольку в регионе сформирован резервный фонд. Об этом сообщил в пятницу губернатор НАО Александр Цыбульский в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Округ обладает большими запасами нефти. В регионе открыто более 80 месторождений углеводородного сырья. Более трети бюджета округа формируется от поступлений от реализации продукции Харьягинского месторождения на основе соглашения о разделе продукции, в связи с этим бюджет зависит от цены на нефть.

"Мы проектировали бюджет, исходя из коридора от 60$ до 65$ за баррель, точнее 63,4$ - та базовая цена, из которой мы проектировали бюджет. Если какие-то колебания в рамках плюс-минус 5$, это нестрашно, они не приведут к изменениям бюджета, мы их спокойно выдержим. У нас довольно серьезный запас прочности, мы предыдущий год сработали с приличным профицитом, и у нас определенная подушка безопасности создана для таких конъюнктурных изменений нефти", - сказал Цыбульский.

Губернатор отметил, что даже при более серьезном снижении цены на нефть социальные обязательства бюджета будут исполняться в полном объеме. "Если будут колебания больше, придется в какой-то степени урезать планы по ускоренному развитию каких-то проектов, но точно не повлияет на выполнение социальных обязательств. Более глобальные изменения на рынке будут связаны с необходимостью корректировки. Но опять же за счет того резервного фонда, который мы создали, в прошлом году на пике цен, мы чувствуем себя довольно уверенно", - пояснил собеседник агентства.

Наибольшую долю в доходной части бюджета на 2019 год занимают поступления от реализации продукции Харьягинского месторождения (35%), доход от налога на имущество организаций (33%) и налога на прибыль организаций (16%). Основные параметры окружного бюджета на 2019 год: доходы - 17 млрд 859 млн рублей, расходы - 19 млрд 543 млн, дефицит - 1 млрд 684 млн, или 9,9%. 2018 год был завершен с доходами в 21,2 млрд рублей, расходами - в 20,6 млрд, профицитом - в 625 млн.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.