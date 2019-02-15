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Доля запросов в "Яндексе" на Android-устройствах в России возросла до 49,5%

Количество запросов выросло на 10% по сравнению с показателями четвертого квартала 2017 года, следует из отчетности компании

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Доля поисковых запросов в "Яндексе" на устройствах с операционной системой Android по итогам четвертого квартала достигла 49,5% против 45% в четвертом квартале 2017 года, следует из отчетности интернет-компании. В третьем квартале 2018 года этот показатель составлял 49,1%.

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Доля компании на российском рынке поисковиков, включая поиск на мобильных устройствах, в четвертом квартале 2018 года составила в среднем 56,5%, оставшись на уровне четвертого квартала 2017 года. По данным аналитического сервиса "Яндекс.Радар", в третьем квартале 2018 года она составляла 55,9%.

Количество поисковых запросов увеличилось по сравнению с показателем четвертого квартала 2017 года на 10%.

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