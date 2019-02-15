Объем инвестиций в экономику Пензенской области предварительно вырос на 15% в 2018 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций, привлеченных в экономику Пензенской области в 2018 году, по предварительным данным, составляет 84,5 млрд рублей, что на 15% выше показателя 2017 года. Об этом сообщил ТАСС на Российском экономическом форуме в Сочи глава региона Иван Белозерцев.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года в экономику региона было привлечено 72,5 млрд рублей в качестве инвестиций.

"Полная статистика за 2018 год по инвестициям в экономику Пензенской области пока уточняется, но по предварительным данным, объем вложений в основной капитал в регионе составляет 84,5 миллиарда рублей. По итогам 2018 года рост составляет не менее 15% (по сравнению с показателем 2017 года - прим. ТАСС)", - отметил Белозерцев.

По его словам, наибольший приток инвестиций отмечен в сфере сельского хозяйства. Он составляет около 14 млрд рублей, уточнил губернатор.

В числе наиболее важных инвестиционных проектов в отрасли глава региона отметил завершение строительства группой компаний "Дамате" завода по переработке мяса индейки на 155 тыс. тонн мяса в год, строительство двух свиноводческих площадок группой "Черкизово", комплекса компании "Русмолоко" в Сердобском районе.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.