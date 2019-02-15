Авиакомпания "Азимут" свяжет регулярными рейсам Калининград с Калугой и Ростовом-на-Дону

КАЛИНИНГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Азимут" в летнем расписании планирует выполнять рейсы по маршруту Калининград - Калуга - Ростов-на-Дону. Продажа билетов уже началась, сообщила журналистам пресс-служба калининградского международного аэропорта Храброво.

"С 31 марта по 23 октября 2019 года, в рамках действия весенне-летнего расписания полетов, авиакомпания "Азимут" планирует выполнять регулярные рейсы по маршруту Калининграда - Калуга - Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и воскресеньям на воздушных судах SSJ100 в компоновке 100 пассажирских кресел.

Представитель дирекции Храброво Наталья Грицун сообщила ТАСС, что Калуга и Ростов-на-Дону - новые города, с которыми Калининград будет связан воздушным сообщением. С начала 2019 года в расписании калининградского аэропорта появились также Нижний Новгород и Волгоград, Белгород, Липецк и Воронеж, рейсы в которые уже выполняются.

Храброво связан регулярными воздушными сообщениями с Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом, Казанью, Нижним Новгородом, Волгоградом, Белгородом, Липецком, Воронежем, Минском, Ташкентом, Варшавой и Римом.

По информации Грицун, в 2018 году пассажиропоток аэропорта составил 2 млн 149 тыс. 413 человек, тогда как в 2017 году он был на уровне 1,78 млн. По расчетам дирекции Храброво, в 2019 году при успешном осуществлении планов по расширении маршрутной сети планируется достичь пассажиропотока в 2,3-2,35 млн человек.