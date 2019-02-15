Власти Северной Осетии с помощью бизнесменов трудоустраивают работников "Электроцинка"

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии предоставляют на территории республики рабочие места работникам завода "Электроцинк" (входит в Уральскую горно- металлургическую компанию, УГМК), где в октябре прошлого года произошел пожар. Об этом в кулуарах Российского инвестиционного форума ТАСС сообщил заместитель председателя правительства республики, полномочный представитель республики Северная Осетия-Алания при президенте РФ Борис Джанаев.

Власти Северной Осетии и руководство УГМК предварительно договорились о консервации и полной остановке поврежденного при пожаре завода. Для работников предприятия был введен вынужденного простоя, предполагающий выплату двух третей средней зарплаты. Число людей, которые могут потерять работу из-за закрытия завода, более чем вчетверо превышает количество вакансий в регионе по рабочим специальностям.

"Сейчас на территории республики всячески предоставляются рабочие места, мы обратились и к бизнесу на территории республики, и многие бизнесмены отозвались", - сказал Джанаев.

Как сообщалось, 11 предприятий Северной Осетии готовы трудоустроить работников завода. Ранее на заводе работали порядка 1,8 тыс. человек, по данным на 31 января, их осталось около 1,65 тыс.

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России и крупнейшее в Северной Осетии.