В Сбербанке заявили, что ущерб от кибератак в мире в 2019 году могут увеличиться на 50-80%

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Тренд на увеличение как количества кибератак, так и ущерба от них продолжит усиливаться. Так, потери от киберпреступности в 2019 году могут вырасти на 50-80%, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Я склонен считать, что тренд на увеличение потерь [от кибератак] сохранится и в мире, и в России. К сожалению, пока мер, свидетельствующих о быстрых изменениях в части перелома тренда, пока у нас нет. Если не произойдет что-то другого, то тренд на рост примерно на 50-80% сохранится", - сказал он.

В презентации, представленной Кузнецовым в ходе выступления на форуме, говорилось, что ущерб мирового бизнеса от кибератак в 2018 году составил $1,5 трлн.

Ранее Кузнецов сообщал, что при сохранении текущего тренда Сбербанк прогнозирует к 2022 году увеличение ущерба от кибератак для мировой экономики до $8 трлн- $10 трлн в год.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.