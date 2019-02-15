ПФР с 2020 года начнет раз в три года информировать граждан об их будущей пенсии

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) запустит рассылку об информировании россиян об их будущей пенсии с 2020 года. Информация будет направляться гражданам раз в три года, сообщил в пятницу в интервью ТАСС глава ПФР Антон Дроздов на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы этот проект назвали "Моя пенсия", сейчас мы согласовали с Минтрудом этот вопрос. Мы его запустим со следующего года. Мы будем информировать граждан раз в три года, вплоть до пенсии", - сказал Дроздов.

Выступая на форуме 14 февраля, глава ПФР сообщил, что фонд готовит к запуску новый сервис. При помощи новой услуги для каждого человека будет формироваться индивидуальное сообщение о том, сколько он уже накопил, какой будет его пенсия по состоянию "на сегодня" и какие у него есть возможности в рамках пенсионной системы.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.