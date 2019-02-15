Госдума обсуждает с ВСС подходы к страхованию произведений искусства в музеях

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума обсуждает с Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) подходы к страхованию произведений искусства на время экспозиции. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Страховать обязательно надо. Это действительно дорогостоящее имущество, в том числе принадлежащее государству. В принципе, это даже не дорогостоящее, а бесценное имущество, которое требуется защищать разными способами. Здесь должна быть не только денежная защита со стороны страховщиков, но и реальная защита. Нужно смотреть, как ведется охрана этих картин, и, соответственно, уже такие безобразные случаи, которые случились в Третьяковке, вряд ли будут. Естественно, тарифы должны быть разумные. Мы сейчас запустили переговорный процесс со Всероссийским союзом страховщиков для того, чтобы найти компромисс. Мы будем с Центральным банком общаться. Мы должны найти компромисс, который позволил бы страховать, но так, чтобы страховщики тоже не были внакладе", - сказал он.

По его словам, задача страховщиков будет заключаться в том, чтобы проследить систему безопасности в таких центрах, как Третьяковка, Эрмитаж и так далее. "В Эрмитаже тоже воровали, это мы помним. Это также позволит обеспечить защиту наших национальных богатств в сфере культуры", - добавил Аксаков.

Вопрос про страхование картин в музейных фондах специально не обсуждался, но, по мнению Аксакова, он "тоже должен быть в сфере страхования".

"То, что мы видим в музее - это одна сторона. В фондах в разы больше разных предметов искусства, но, тем не менее, их надо страховать. И когда там нет должного контроля, то могут быть безобразия. Очевидно, что надо страховать. И страховщики должны потребовать контроля и ответственности тех, кто этот контроль должен осуществлять", - заявил депутат.

27 января с выставки в Третьяковской галерее была похищена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", привезенная из Русского музея в Петербурге. По словам страховщика, картина была застрахована на время перевозки, но не на время экспозиции - это стандартная практика для страхования произведений при перемещении их между музеями на территории РФ.

Накануне гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила ТАСС, что коллекция Третьяковки застрахована на период временных выставок, выплата в случае ущерба составит до $1 млн.