Число ипотечных кредитов в Пензенской области увеличилось за год на 45%

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Объем ипотечных кредитов, выданных жителям Пензенской области, составил 20 млрд рублей по итогам 2018 года. Это на 45% больше, чем в 2017 году, сообщил ТАСС губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на Российском инвестиционном форуме.

"Если брать общую статистику ипотечных займов по региону, то <…> объем выданных кредитов в 2018 году превысил 20 млрд рублей. Это почти на 6,5 млрд рублей или на 45% больше, чем в 2017 году", - отметил глава региона.

По словам Белозерцева, увеличение объема выданных займов связано с понижением процентной ставки. "Средневзвешенная ставка по итогам 2018 году составила 9,5%, тогда как в 2017 году она равнялась 10,7%", - отметил Белозерцев.

Он добавил, что в 2019 году из бюджета Пензенской области планируется инвестировать 100 млн рублей в уставной капитал регионального агентства ипотечного кредитования, которое выдает льготные займы по ставке от 5,75 до 8% годовых. "Это позволит выдать по сниженной процентной ставке порядка 196 ипотечных займов", - уточнил Белозерцев. В 2018 году региональное агентство оформило 62 ипотечных займа на сумму более 80 млн рублей.

Губернатор отметил, что оживление ипотечного рынка повлекло повышение спроса на квартиры от застройщиков, что положительно сказалось на строительной отрасли региона. Ранее сообщалось, что в Пензенской области введено в эксплуатацию 668 тыс. кв. м жилья. Этот показатель планируется увеличить вдвое, до 1,3 млн кв. метров к 2024 году.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.