Сбербанк не зафиксировал массовых звонков мошенников от имени банка

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Сбербанк не зафиксировал массовых звонков мошенников с телефонных номеров банка. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Мы провели дополнительную проверку у себя и с полной ответственностью готовы сказать, что никаких массовых звонков в адрес наших клиентов не было <...> Примерно около 40 звонков состоялось в декабре и всего восемь звонков было в январе от имени колл-центра Сбербанка", - сказал он.

Также Кузнецов подчеркнул, что в отношении каждого из клиентов, который получал подобного рода звонки, была проведена проверка, и никаких утечек со стороны банка по этим клиентам не было.

Помимо этого топ-менеджер добавил, что Сбербанк обратился в Роскомнадзор с просьбой провести проверку сайтов, предоставляющих услуги по подмене телефонного номера при звонках и отправке sms-сообщений. При этом зампред отметил, что на данный момент уже отсутствует техническая возможность звонить с номера 900, а федеральные номера колл-центров полностью защищены на уровне телекомов.

Ранее сообщалось, что клиенты Сбербанка стали жертвами мошенников, которые звонили с номеров самого банка. О подобных случаях сообщали клиенты банка в соцсетях.

Тогда банк порекомендовал клиентам сразу прекращать разговор и звонить в банк самостоятельно в случае, если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему какую-либо информацию или кодовое слово.