МУРМАНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Грузооборот рыбы в Мурманском морском порту в январе сократился на 48% из-за зимних штормов и отсутствия на многих траулерах спутниковой системы "Гонец". Об этом в пятницу сообщается на сайте Мурманского морского рыбного порта.

"Грузооборот рыбопродукции составил всего 5,5 тыс. т, это почти на 48% ниже уровня прошлогоднего января", - говорится в сообщении.

Большую часть грузооборота составила отгрузка морепродуктов с холодильников на экспорт. Непосредственный морской грузооборот составил 1,5 тыс. т, что по сути является объемом одного дня работы порта при нормальной загруженности.

По данным пресс-службы, причинами такого спада грузооборота стало отсутствие на многих траулерах спутниковой системы "Гонец", из-за которой суда не могли выйти в море, зимние шторма, а также нерасторопность некоторых судовладельцев в оформлением разрешения на промысел или выход в море. Из-за совокупности этих факторов в январе 2019 года услугами порта воспользовались всего 27 судов.

Спутниковая система "Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи. Приказ Минсельхоза РФ обязал до 1 января 2019 года установить такую систему на рыбопромысловые суда, работающие выше 75 широты. Это вызвано тем, что применяемые сейчас на таких широтах спутниковые системы работают нестабильно.