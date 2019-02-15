Решение по единой оплате проезда в транспорте Москвы и области появится к запуску МЦД

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Решение о единой системе оплаты проезда в транспорте Москвы и Подмосковья может появиться уже к концу этого года, когда будет запущен первый участок Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил ТАСС на площадке Российского инвестиционного форума заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

"Как только будут интегрированы транспортные системы через Московские центральные диаметры, я думаю, что этот вопрос будет автоматически решен. Безусловно, это должно быть, конечно же, какое-то одно платежное решение", - сказал Ефимов.

Он добавил, что на многих станциях столичного метрополитена уже есть возможность оплачивать проезд банковской картой с помощью бесконтактной технологии. Кроме того, некоторые банки выпускают пластиковые платежные карты с уже встроенным чипом карты "Тройка".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее в интервью ТАСС заявил, что основные транспортные карты Москвы "Тройка" и Московской области "Стрелка" станут рудиментом в условиях цифровизации и уйдут в прошлое. По его мнению, пассажиры будут пользоваться просто банковской картой или мобильным телефоном.

В Москве действует транспортная карта "Тройка", на нее можно положить средства в электронный кошелек, записать билет или абонемент, в том числе на подмосковные электрички, но ей нельзя расплачиваться в автобусах Подмосковья. В Московской области основная карта-"Стрелка", на нее можно записать абонементы на проезд в электричках и в автобусах, положить средства на электронный кошелек.

Ранее зампред правительства Подмосковья Игорь Тресков пояснил ТАСС, что эти две карты работают с разными валидаторами и через разные счета, поэтому пока нет возможности их полностью интегрировать. По его словам, правительство Москвы обращалось к властям Московской области с предложением об объединении расчетов и карт, однако никакого решения не было принято.

Ранее сообщалось, что первые два диаметра Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск запустят в конце 2019 - начале 2020 года.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.