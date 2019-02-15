Компании "Сколково" запустили проекты по оптимизации работы Главгосэкспертизы

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Стартапы Фонда "Сколково" запустили совместные с Главгосэкспертизой проекты, которые направлены на упрощение и оптимизацию проверки отчетной документации и других функций надзорного учреждения. Об этом сообщил ТАСС председатель правления фонда Игорь Дроздов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"У строительных стартапов Фонда есть решения, способные упростить и оптимизировать процесс составления документации, например, смет, результатов проверки. Главгосэкспертиза проявила интерес к нескольким проектам, знаю, что предметная работа идет <...> Кроме того, у наших стартапов есть и другие технологические решения, связанные со сферой строительства, проектирования, цифрового проектирования - в перспективе их также может использовать Главгосэкспертиза в своей работе", - сказал Дроздов.

Главгосэкспертиза и "Сколково" заключили соглашение о сотрудничестве в конце 2018 года. Главгосэкспертиза занимается внедрением стандартов качества в строительную отрасль, принимает обоснования решений о капитальных вложениях, проводит экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий. А также занимается проверкой достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, что должно обеспечивать безопасность, эффективности капитальных вложений и развития инфраструктуры России.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.