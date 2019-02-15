Вице-премьер Гордеев и глава Минприроды выдвинуты в совет директоров Росгеологии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Кандидатуры вице-премьера РФ Алексея Гордеева, курирующего вопросы агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии, а также главы Минприроды Дмитрия Кобылкина выдвинуты в совет директоров Росгеологии, говорится в распоряжении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Всего в списке кандидатов семь человек, среди которых: замминистра финансов Алексей Иванов, глава Росгеологии Роман Панов, заместитель председателя правления "Газпрома" Сергей Хомяков, спецпредставитель Росатома по развитию ядерных технологий в странах Африки Владимир Стржалковский, а также президент ФГБУН государственный геологический музей имени Вернадского РАН Юрий Малышев.

Все кандидатуры, кроме Панова и Малышева, являются новыми.