"Хевел" планирует построить в Чечне солнечную электростанцию

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Хевел" и правительство Чеченской республики в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве в сфере солнечной энергетики, которое предусматривает планы по строительству солнечной электростанции мощностью 5 МВт на территории региона. Об этом передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Как было отмечено в рамках подписания соглашения, объем инвестиций в проект оценивается до 500 млн рублей.

В материалах к подписанию отмечается, что строительство солнечной электростанции обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет региона, создаст новые рабочие места и позволит на время строительства станций привлечь региональные предприятия к реализации проекта в части проведения строительно-монтажных работ и поставки вспомогательного оборудования.

О компании

Группа компаний "Хевел" основана в 2009 году, является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики.

С 2014 года компания построила 274 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях. Общий объем проектов сетевой генерации до 2022 года составляет 907,5 МВт.