Псковские власти намерены создать вторую в регионе ОЭЗ

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Администрация Псковской области намерена создать в регионе вторую особую экономическую зону (ОЭЗ) рядом с Псковской ГРЭС. Она будет привлекательной для инвестиционных проектов в агропромышленном секторе, сообщил в пятницу губернатор региона Михаил Ведерников на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы сейчас ... рассматриваем возможность создания второй площадки особой экономической зоны <...> У нас есть Псковская ГРЭС, которая расположена в Дедовичском районе, и мы считаем, что территория вокруг [нее] будет достаточно интересной. Возможно, это будут предложения для аграрного сектора: дешевая электроэнергия, практически бесплатное сопутствующее тепло, тепличные хозяйства и много других направлений, которые могут быть реализованы", - сказал Ведерников на сессии "Перезагрузка" инструментов развития территорий".

Он также добавил, что сейчас в регионе успешно реализуется проект особой экономической зоны "Моглино". "Особая экономическая зона для нас - это один из основных драйверов развития региона. На сегодняшний день [в "Моглино"] зарегистрировано 11 резидентов, к 2021 году мы планируем довести это количество до 17. В 2025 году мы должны сделать так, чтобы в нашей особой экономической зоне работало 28 резидентов", - резюмировал губернатор.

ОЭЗ "Моглино" - единственная в Северо-Западном федеральном округе экономическая зона промышленно- производственного типа, расположенная в 45 км от границы с Евросоюзом. Она создана в июле 2012 года на территории в 215 га, сейчас резидентами зоны являются 11 российских и иностранных компаний. "Моглино" занимает седьмую строчку в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) России, разработанном Ассоциацией развития кластеров и технопарков РФ.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.