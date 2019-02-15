Флот авиакомпании "Азимут" пополнится еще одним самолетом SSJ-100

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и авиакомпания "Азимут" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали договор о передаче в лизинг отечественного самолета SSJ-100, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

На текущий момент флот авиакомпании "Азимут" состоит из восьми самолетов SSJ-100, все воздушные суда были поставлены ГТЛК. Срок поставки девятого по счету самолета SSJ-100 - март 2019 года.

Программу стимулирования продаж самолетов SSJ-100 через механизм операционного и финансового лизинга ГТЛК реализует с 2015 года. Программа была пролонгирована правительством РФ на второй и третий этапы. Общий планируемый объем инвестиций по программе составит 89,8 млрд рублей.

На текущий момент ГТЛК передала авиакомпаниям 39 воздушных судов SSJ-100, общий объем закупок по программе составит 44 единицы.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. Лизинговый портфель компании на 31 декабря 2018 года превысил 927 млрд рублей.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах "Платов" (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов SSJ-100 улучшенной модификации SSJ100-95LR с увеличенной дальностью полета.