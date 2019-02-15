Задолженность по зарплате в России в январе выросла на 12%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Задолженность по зарплате в России на 1 февраля 2019 года составила 2 млрд 711 млн рублей, что на 12% больше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.

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Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 300 млн рублей (11,1%), в 2018 году - 1 млрд 85 млн рублей (40%), в 2017 году и ранее - 1 млрд 326 млн рублей (48,9%).

Задолженность по заработной плате на 1 февраля имелась перед 42 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 46% - работники обрабатывающих производств, 18% - строительства, 10% - в сферах сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок, 8% - транспорта, 5% - добычи полезных ископаемых.