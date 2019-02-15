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Российский инвестиционный форум - 2019

"Мегафон" заключил соглашения о развитии цифровизации с рядом регионов

Планируется, что компания будет разрабатывать пилотные решения по цифровизации в сфере туризма, транспорта, медицины и образования

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. "Мегафон" заключил соглашения о сотрудничестве с представителями администрации Сочи, Республики Калмыкия, Тульской и Рязанской областей, которое предполагает развитие цифровой экономики в регионах. Об этом говорится в сообщении оператора.

"Сегодня мы подписали соглашения о долгосрочном взаимодействии по цифровой экономике в Сочи, Калмыкии, Тульской и Рязанской областях. Развернутая телекоммуникационная инфраструктура, внедрение промышленного интернета вещей и создание комплексных аналитических систем позволят повысить комфорт и безопасность жителей России", - приводятся в сообщении слова гендиректора оператора Геворка Вермишяна.

Планируется, что "Мегафон" будет разрабатывать пилотные решения по цифровизации в сфере туризма, транспорта, медицины и образования на территории Сочи. В Калмыкии оператор также намерен развивать цифровую экономику посредством проектов в сельском хозяйстве, транспорте и других областях.

В Рязанской и Тульской областях "Мегафон" также намерен работать над совершенствованием телеком-инфраструктуры и внедрением инновационных проектов в рамках процессов цифровизации, отмечается в сообщении.

Теги
РоссияКраснодарский крайТульская областьКалмыкияРязанская областьРоссийский инвестиционный форум - 2019
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