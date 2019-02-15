{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Автодор за два месяца внедрит систему штрафования "зайцев" на всех пунктах оплаты

Глава госкомпании Вячеслав Петушенко заявил, что при попытке проезда на красный свет система фотографирует номерной знак машины и выписывает штраф

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Все пункты взимания платы на дорогах ГК "Автодор" в ближайшие два месяца планируется оборудовать системой фиксации нарушений ПДД для штрафования автомобилистов, которые не оплачивают проезд, сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко в пятницу в интервью телеканалу РБК.

По словам Петушенко, в системах такого типа водитель, подъезжая к барьеру, видит красный или зеленый свет. При попытке проезда на "красный" система фотографирует номерной знак машины и выписывает штраф. "Мы эти механизмы будем развивать везде, - заверил Петушенко. - Поэтому в ближайшие два месяца мы все наши пункты взимания платы оборудуем этой системой".

Ранее сообщалось, что в 2018 году убытки "Автодора" от "зайцев" составили порядка 500 млн рублей.

Теги
Россия
Интервью
Замглавы Минстроя: вопрос о разморозке счетов эскроу не обсуждается
Никита Стасишин в интервью ТАСС — о решении проблем обманутых дольщиков
Читать полностью