Автодор за два месяца внедрит систему штрафования "зайцев" на всех пунктах оплаты

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Все пункты взимания платы на дорогах ГК "Автодор" в ближайшие два месяца планируется оборудовать системой фиксации нарушений ПДД для штрафования автомобилистов, которые не оплачивают проезд, сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко в пятницу в интервью телеканалу РБК.

По словам Петушенко, в системах такого типа водитель, подъезжая к барьеру, видит красный или зеленый свет. При попытке проезда на "красный" система фотографирует номерной знак машины и выписывает штраф. "Мы эти механизмы будем развивать везде, - заверил Петушенко. - Поэтому в ближайшие два месяца мы все наши пункты взимания платы оборудуем этой системой".

Ранее сообщалось, что в 2018 году убытки "Автодора" от "зайцев" составили порядка 500 млн рублей.