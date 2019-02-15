Цыденов: инвесторы стали больше интересоваться Бурятией после ее вхождения в ДФО

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Инвесторы стали активнее проявлять интерес к Бурятии после вхождения региона в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) и появления в республике мер поддержки для бизнеса, действующих на Дальнем Востоке. Об этом заявил ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в ДФО. На эти два региона уже начали распространяться действующие на Дальнем Востоке механизмы поддержки и преференции.

"За счет [вхождения в ДФО] мы получили много преференций и дополнительных возможностей. Они нам уже сейчас помогают, мы это уже сейчас видим. Инвесторы у нас активизировались, потому что есть механизмы поддержки, которые вне ДФО не работают", - сказал Цыденов.

В начале февраля вице-премьер, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на строительство 21 социального объекта в Бурятии из федерального бюджета планируется выделить около 2,5 млрд рублей. Кроме того, власти республики подали заявку на создание территории опережающего развития "Бурятия", якорными в ней заявлены четыре проекта в сфере агропромышленного производства, логистики и производства картона.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.