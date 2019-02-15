Сбербанк за полгода зафиксировал рост мошенничества методом социнженерии на 30-40%

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Сбербанк за последние полгода зафиксировал рост числа случаев мошенничества методом социальной инженерии (получение доступа к информации на основе особенностей психологии людей) на 30-40%. Еженедельно происходит 13-14 тыс. атак на клиентов, сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"На 30-40% за последние полгода увеличилось количество уже совершенных преступлений, мошенничества с использованием метода социальной инженерии. Мы фиксируем сегодня еженедельно около 13-14 тыс. совершенных преступлений в отношении наших клиентов", - сказал Кузнецов.

При этом центр антифрода Сбербанка (центр мониторинга, который анализирует нестандартные транзакции) блокирует 96-97% попыток мошенничества.

Комментируя ситуацию с кибермошенничеством, Кузнецов отметил, что системам кибербезопасности нужно не просто реагировать на вновь появляющиеся угрозы, а развиваться с опережением. Именно поэтому Сбербанк уже сейчас разработал способы защиты от подобных атак, когда программа может имитировать голос знакомого для атакуемого человека во время звонков по телефону. При этом зампред Сбербанка добавил, что подобная система защиты должна быть не только у банков, но и у всех организаций.

В презентации, представленной во время выступления зампреда Сбербанка, отмечалось, что по итогам 2018 года количество хакерских атак на банк увеличилось на 58%. Кузнецов добавил, что данный показатель соответствует в целом уровню роста кибератак по стране.

В ноябре 2018 года Сбербанк представил предварительные итоги по кибербезопасности за 2018 год. Самым распространенным видом кибермошенничества стала социальная инженерия - более 80% случаев, зафиксированных Сбербанком. При этом 86% из всех случаев социальной инженерии составили "самопереводы" денежных средств под влиянием мошенников. А самым распространенным стал обман на сайтах бесплатных объявлений, при котором клиент размещает объявление на сайте, от потенциального "покупателя" совершается звонок, в ходе которого клиент сам сообщает ему реквизиты своей банковской карты.