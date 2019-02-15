"Лукойл" выделит 250 млн рублей на капремонт аэропорта Усинска в 2019 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Усинска будет реконструирован в 2019-2020 годах. В рамках соглашения о социальном партнерстве правительства Республики Коми с ПАО "Лукойл" компания выделит на ремонт в 2019 году 250 млн рублей, сообщил в интервью ТАСС в ходе Российского инвестиционного форума глава региона Сергей Гапликов.

"В прошлом году успешно проведена реконструкция аэропорта Ухты. Аналогичные мероприятия планируется осуществить в аэропорту Усинска в 2019-2020 году. В рамках соглашения о социальном партнерстве республики с ПАО "Лукойл" на ремонт объектов аэропортового комплекса Усинска в 2019 году предусмотрено 250 млн рублей", - рассказал руководитель региона.

Он подчеркнул, что "Лукойл" является важным стратегическим партнером для правительства региона. На Российском инвестиционном форуме в Сочи был подписан очередной протокол к соглашению о сотрудничестве, уже пятый по счету, в котором определили ряд конкретных мероприятий по развитию минерально-сырьевой базы, топливно-энергетического сектора и социальной инфраструктуры региона.

"Если в прошлые годы в протоколах к соглашению о сотрудничестве между "Лукойлом" и республикой предусматривалось много небольших проектов, то сейчас речь идет о строительстве масштабных объектов под ключ или капитальном ремонте целых зданий. В этом году компания планирует приступить к ремонту взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта Усинска, а также завершить строительство второго корпуса спортивного комплекса "Югдом" в Усинске и врачебных амбулаторий в селах Мутный Материк и Щельябож, продолжить возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ярега", - добавил Гапликов.

Ранее сообщалось о реконструкции взлетно-посадочной полосы и аэропорта города Ухты, проект профинансировало в объеме 500 млн рублей ООО "Газпром трансгаз Ухта" по поручению ПАО "Газпром". Взлетная полоса в Ухте является самой длинной в регионе, однако из-за неудовлетворительного состояния покрытия многие годы не позволяла принимать современные самолеты.

В 2017 году стало очевидно несоответствие полосы техническим стандартам, возможном закрытии объекта и прекращении авиаперевозок из Ухты. По завершении реконструкции, с 1 августа прошлого года авиакомпания Utair открыла регулярные рейсы по маршруту Москва - Ухта - Москва на новых самолетах Sukhoi Superjet100.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.