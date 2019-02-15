Национальное конгресс-бюро "выдаст" в 2019 году отраслевые паспорта 18 регионам

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" сформирует в 2019 году отраслевые паспорта для первых 18 регионов. На основании них будут приниматься решения о проведение в регионах различных конференций, конгрессов и форумов, сообщил в пятницу ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи директор ассоциации Алексей Калачев.

"С рядом регионов достигнуты уже предварительные договоренности, подписаны 18 соглашений. Восемнадцать отраслевых паспортов будут созданы в 2019 году", - сказал Калачев.

Он уточнил, что отраслевые паспорта в этом году будут сформированы, в частности, для Башкирии, Ярославской области, Приморского края, Сахалина и Камчатки. Создание таких паспортов необходимо для организации в регионе мероприятий - конгрессов, конференций - с акцентом на приоритеные для территории отрасли.

"Мы рассматриваем мероприятие не только с точки зрения социально-экономического эффекта для региона. Это также дополнительный импульс для развития - новые рабочие места для организации мероприятий, импорт и экспорт знаний, новых технологий, решений", - считает глава ассоциации.

Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" создано в 2017 году при поддержке правительства РФ для эффективного развития событийной отрасли страны, интеграции в мировую индустрию встреч. Ее учредителями являются "Росконгресс", Российский экспортный центр, Международный фонд технологий и инвестиций и другие. Основная деятельность организации - формирование Национального маркетингового событийного продукта, привлечение международных событий в Россию.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в 2019 году - реализация национальных проектов. Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.