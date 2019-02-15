ПФР представит кабмину предложение об изменении правового статуса к 1 апреля

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) представит в правительство РФ предложения об изменении правового статуса к 1 апреля, сообщил ТАСС в пятницу глава ПФР Антон Дроздов на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

В декабре 2018 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручения Минтруду и внебюджетным социальным фондам (ПФР, Фонду социального страхования и Фонду обязательного медстрахования) внести концептуальные предложения по изменению правового статуса фондов в первом квартале 2019 года. Ранее Дроздов заявлял, что на основе ПФР может быть создана публично-правовая компания, которая будет находиться под управлением государства, бизнеса и профсоюзов.

"У нас есть два диаметрально противоположных мнения - это казенное учреждение со своими особенностями и некая форма негосударственного учреждения, тоже со своими особенностями. Пока эти предложения не внесены, находятся на завершающей стадии, есть плюсы и минусы в обеих формах, их надо взвесить. Мы должны внести концептуальное предложение в правительство к 1 апреля", - сказал Дроздов.

Он добавил, что сейчас ПФР работает в статусе госучреждения, однако с 1990 года принимали различные документы, которые меняли функции фонда. "Конечно, это надо привести к единому знаменателю", - подчеркнул глава фонда.

Сам Дроздов выступает за статус госучреждения. "Я считаю, что казенное [учреждение] лучше всего вписывается в бюджетное, налоговое и правовое законодательство, но надо прописать особенности, в том числе в вопросе управления средствами", - заявил он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.