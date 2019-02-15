Эксперты: обязательная сертификация товаров значительно снижает долю контрафакта на рынке

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Представители органов власти, общественных организаций и бизнеса считают, что обязательная сертификация товаров способна значительно снизить долю контрафакта на рынке, а также защитить права предпринимателей, которые работают в России. Такое мнение они высказали в ходе круглого стола "Контрафакт против всех. Ущерб легальному бизнесу и экономике государства" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В частности, по словам заместителя руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексея Кулешова, сертификация кабельной продукции существенно снизила объем контрафакта на рынке электротоваров.

"Можно посмотреть на конкретные примеры в цифрах - пилотный проект по введению входного документа контроля в области кабельной продукции позволил снизить долю контрафакта с 32% до 11%", - сказал он.

Кулешов добавил, что объем ущерба, который нанесен производителям, также снизился с 40 до 27 млрд рублей. "Это оценка ассоциации производителей кабельной продукции. Таким образом произошло серьезное движение рынка в сторону снижения доли фальсификата", - отметил замглавы Росстандарта.

По его словам, аналогичное снижение произошло также на рынке стройматериалов, в частности, из-за обязательной сертификации цемента, внесенного правительством РФ в 2015 году в список продукции, подлежащей обязательной сертификации. С марта 2016 года производители цемента стали обязаны сертифицировать продукцию.

"Абсурдно, но какое-то время назад цементная продукция не подлежала процедуре обязательной сертификации, то есть невозможно было оценить, насколько эта продукция безопасна. Введение этой процедуры во взаимодействии с Ассоциацией производителей цемента позволило нам достигнуть серьезных результатов и сокращения теневого сектора на этом рынке на 48%", - отметил Кулешов.

Предложения бизнес-ассоциаций

Как отметил в ходе дискуссии заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, в ведомстве уже работает специальная комиссия по противодействию контрафакту, где ждут предложений от бизнеса и отраслевых ассоциаций предпринимателей, которые должны быть сами заинтересованы в защите своих прав, так как контрафакт наносит ущерб их бизнесу.

"Выживать в неравной конкурентной борьбе просто невозможно, когда ты платишь налоги, вкладываешься в обновление производства", - сказал он.

Представитель Союза производителей цемента "Союзцемент" Наталья Кожина в ходе дискуссии отметила, что снизить количество фальсификата на рынке добросовестным предприятиям удалось как раз за счет личной инициативы.

"Эта тема стала не чуждой для цементной отрасли. Вы видите, что в 2015 году доля контрафактного цемента на российском рынке доходила до 18%, а в частном потреблении - до 50% <…> Благодаря поддержке Минпромторга и правительства РФ мы получили институт обязательной сертификации и был разработан ГОСТ - эта функция позволила добиться результатов. Госкомиссия дает возможность бизнесу быть услышанным и вместе с госорганами выработать консолидированное решение", - отметила она.

Следующий шаг - органы сертификации

Однако представители бизнес-сообщества считают, что после введения ГОСТ и сертификатов на продукцию, которые снизили объем контрафакта, на рынке начал появляться уже другой вид теневого бизнеса - компании, которые недобросовестно выдают эти сертификаты. Для этого представители бизнеса предлагают ввести орган, ответственный за эти компании.

"Мы обсуждаем в рамках экспертного совета и ряда конференций, проводимых на площадках Российского союза промышленников и предпринимателей - это наведение порядка на рынке сертификации. Нужен орган нотификации, который бы сегодня мог бы упорядочить рынок услуг органов по сертификации", - предложила представитель "Союзцемента".

Кожина отметила, что промышленники также предлагают Минпромторгу ввести реестр организаций, реально производящих определенную продукцию. "Мы все знаем, что у нас [в России] 57 цементных заводов, но в Росстате их числится больше двух сотен. Поэтому этот вопрос надо обсуждать", - сказала она.

Борьба с контрафактом через СМИ

Евтухов в ходе дискуссии также отметил, что эффективно бороться с контрафактом помогают и тестирование продукции, а затем публикация в СМИ результатов. По его словам, свою эффективность в этом вопросе доказала автономная некоммерческая организация "Роскачество".

"Роскачество" называет себя мягкой силой, но после его исследований эффект иногда больше, чем когда применяется грубая сила. Мы уже имеем примеры, когда объем фальсификата на рынке существенно снижается после публикаций и после информирования населения и производителей, продавцов, которые существуют с теми или иными товарными позициями", - сказал Евтухов.

Руководитель "Роскачества" Максим Протасов в ходе дискуссии отметил, что аналогичные организации действуют и за рубежом, и с помощью их исследований удается добиться результатов в кратчайшие сроки и заставить бизнес следить за продукцией, не прибегая к мерам административного регулирования.

В качестве примера он привел опыт "Роскачества" по анализу продукции на рынке автомобильных дисков. "Мы проверили алюминиевые диски в розничных сетях и выявили проблемы как в импортной, так и в отечественной продукции, выявили основные марки, которые обманывали потребителей. Со своей стороны мы проинформировали об этом покупателей и знаем, что продажи этих марок упали", - сказал Протасов.

Он также отметил, что такими мероприятиями удалось "зачистить" рынок сертификации от недобросовестных участников. "Коллеги из Росстандарта сделали очень эффективно свою работу - пять основных органов сертификации, которые рисовали сертификаты, не проводя реальные исследования - их аккредитация была прекращена. Более 800 сертификатов было аннуллировано. Это действительно тотальная зачистка рынка", - отметил Протасов.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.