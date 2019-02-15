Карлос Гон пока сохраняет свой пост в СП Ростеха и Renault, но не участвует в управлении

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Экс-глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон пока сохраняет пост председателя совета директоров Alliance Rostec Auto B.V. (совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и французской Renault, владеет "Автовазом"), но не участвует в управлении. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Автоваза" Сергей Скворцов на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

В чем обвиняют Карлоса Гона

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"Карлос Гон пока не вышел [из совета директоров Alliance Rostec Auto B.V.]. Сейчас юридически этот вопрос не решен. Но в документах указывается, что Карлос Гон не может участвовать в принятии решений", - рассказал Скворцов.

Он добавил, что "кандидатура на замену пока не обсуждалась".

"Пройдет какое-то время, пока пройдут замены во всей структуре [альянса Renault - Nissan - Mitsubishi]", - отметил Скворцов.

Вопрос смены руководства голландской компании не будет связан с планирующейся регистрацией владеющей "Автовазом" компании в России, подчеркнул он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.