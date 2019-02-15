На форуме в Сочи шесть высокотехнологичных компаний стали резидентами технополиса "Москва"

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Шесть высокотехнологичных компаний заключили соглашения, позволяющие стать резидентами особой экономической зоны "Технополис "Москва", на площадке Российского инвестиционного форума. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Общая сумма инвестиций превысит 7,3 млрд рублей. Благодаря подписанным соглашениям в Москве будет создано свыше 450 новых рабочих мест", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что резидентами стали - компания по производству микросхем, производитель искусственной кожи для лечения ран и ожогов, разработчик и производитель медицинского оборудования для людей с недостающими фрагментами кишечника производитель энергоэффективных двигателей и генераторов, а также компания по переработке смешанных пластиков.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.