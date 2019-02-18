20 лет на "отлично": "Пятёрочка" отметила юбилей

Более 70 миллионов человек - почти половина населения России - ежемесячно совершают покупки в торговой сети "Пятёрочка". Свыше 13 500 магазинов открыты в 3000 городах по всей стране. Сеть обеспечивает рабочими местами 206 тысяч сотрудников.

От 0 до 20: история развития

История "Пятёрочки" началась с открытия четырех магазинов в Санкт-Петербурге. Сотый магазин сети открылся в 2006 году, а в прошлом году был зафиксирован рекордный темп прироста числа магазинов: с 12 000 до 13 000 сеть увеличилась с апреля по октябрь 2018 года.

"20 лет успеха - это серьезный показатель для российского ритейла, - комментирует Александра Калюкина, директор по маркетингу торговой сети. - За это время "Пятёрочка" успела многое: мы достигли цели стать лидерами в сердцах покупателей, расширили географию присутствия, регулярно запускаем новые акции, которые находят моментальный отклик у аудитории, и продолжаем внедрять инновационные технологии в ритейле. Но одно неизменно все эти годы: "Пятёрочка" всегда рядом с вами".

Одно из ключевых достоинств "Пятёрочки" - это доступное расположение. Сегодня сложно представить современный российский город, в котором сеть не была бы представлена: магазины открыты в 65 субъектах Российской Федерации. Самая северная "Пятёрочка" открылась 5 февраля 2019 года в городском поселении Печенега Мурманской области. А юбилейный 13 000 магазин - в Ленинградской области. Несмотря на обширную географию присутствия и сложные логистические цепочки, более 90% ассортимента магазинов - это товары отечественных производителей. Более того, в среднем 25% составляет продукция локальных поставщиков.

Узнаваемое качество

"Пятёрочка" - магазин "первого выбора" для покупателей. Популярность розничной сети в компании связывают не только с большим выбором товаров, постоянным вниманием к качеству, но и с удачным названием: жители России, с детства привыкшие к пятибалльной системе, ассоциируют имя магазина с самым лучшим.

За 20 лет "Пятёрочка" зарекомендовала себя как магазин с самыми доступными ценами. Так, в течение всего прошлого года торговая сеть старалась сдержать рост цен на продукты. И ей это удалось. Часть товаров (горох, фасоль, охлажденная и мороженая курица, подсолнечное масло, молоко) стоила заметно дешевле, чем в среднем по стране. В целом, продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов в "Пятёрочке" в прошлом году обходился покупателям на 39−43% ниже, чем в среднем по России.

При этом низкая цена никак не вредила качеству товаров. "Пятёрочка" настолько дорожит своей репутацией, что в 2013 году пошла на беспрецедентный шаг - внедрила должность "директора по свежести". Вот уже несколько лет в каждом магазине ответственный сотрудник следит за свежестью и качеством товаров на полках.

В гости к "Пятёрочке"

Торговая сеть продолжает внедрять полезные инновации в ритейле, совершенствует сервис и запускает несколько десятков акций для разных категорий покупателей ежегодно. Например, популярная "Выручай-карта" регулярно помогает тем, кто просто любит экономить и копить баллы, а еще позволяет формировать индивидуальные предложения для каждого члена одной из крупнейших в стране программ лояльности.

С конца 2017 года в "Пятёрочке" действует программа для молодых родителей "Детский клуб", в рамках которой будущие и молодые родители с детьми до 10 лет получают возможность существенно экономить при покупках в магазинах благодаря начислению дополнительных баллов, узнавать о специальных акциях от партнеров. Участие в этой программе в 2018 году помогло сэкономить покупателям около 349 миллионов рублей. Пенсионерам в "Пятёрочке" в первой половине дня предоставляется скидка 5%, а по понедельникам - 10%.

"Пятёрочка. 20 лет"

В честь юбилея "Пятёрочка" запустила новую акцию: с 5 по 25 февраля 2019 года все гости магазинов сети получат более 50 миллионов подарков. Для участия в праздничной акции "Пятёрочка. 20 лет" достаточно совершить покупку с одним условием: общая сумма в чеке с учетом всех скидок должна превышать 555 рублей. Еще одним подарком покупателям стал клип, записанный Сергеем Жуковым - солистом музыкальной группы "Руки вверх".