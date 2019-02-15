Более 2,3 тыс. жителей Тверской области компенсировали покупку приставок для цифрового ТВ

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Более 2,3 тыс. жителей Тверской области получили компенсационные выплаты за покупку ТВ-приставок и спутникового оборудования для приема цифрового телевидения. На эти цели из бюджета региона направлено свыше 2,3 млн рублей, сообщил ТАСС губернатор Игорь Руденя на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Тверская область стала первым регионом России, который перешел на цифровое эфирное телевидение. Девятого ноября в регионе запустили второй мультиплекс, а 3 декабря отключили аналоговое вещание. Современные телевизоры рассчитаны на прием цифрового сигнала, для телевизоров старого образца требуется дополнительно установить специальную цифровую приставку.

"Уже более 2,3 тыс. жителей обратились за компенсациями, у нас выплаты составили на сегодня свыше 2,3 млн рублей по поданным заявлениям. Процедура максимально была упрощена, и чтобы получить компенсацию достаточно написать заявление, приложить документы, подтверждающие социальную категорию, удостоверяющие личность, а также приложить чек о приобретении оборудования", - пояснил Руденя.

Ранее сообщалось, что в областном бюджете на компенсации предусмотрено 6 млн рублей. По предварительным расчетам властей, обратиться за выплатами могут порядка 6 тыс. человек, в том числе одиноко проживающие пенсионеры и члены многодетных семей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.