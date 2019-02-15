Кабмин добавил в перечень для участия в госзакупках четыре банка

МОСКВА, 15 февраля. Правительство внесло изменения в перечень банков, отобранных для работы в системе государственных закупок, добавив в него Тинькофф банк, "Возрождение", "АК Барс" и СМП-банк. Соответствующие распоряжения опубликованы на портале правовой информации.

Кроме того, из списка был исключен Росевробанк.

Перечень банков, в которых участники закупок могут открывать специальные счета для внесения средств по обеспечению заявок на участие в закупках, был утвержден правительством в июле 2018 года. В него также входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, "ФК Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов, Промсвязьбанк, "Россия", банк "Санкт-Петербург", Совкомбанк, Российский национальный коммерческий банк, ОТП Банк и Юникредит банк.