Интеллектуальная система домофонов появится в Якутске в рамках концепции "Умный город"

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Саха (Якутия) планируют внедрить в Якутске единую интеллектуальную систему домофонов, которая обеспечит мониторинг городской ситуации, в рамках концепции "Умный город". Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель правительства республики Владимир Солодов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В пресс-службе "ЭР-Телеком Холдинг" сообщили, что 15 февраля на инвестиционном форуме в Сочи президент АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев и председатель правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов подписали соглашение о развитии городской инфраструктуры региона в рамках реализации концепции "Умный город". Пилотный проект будет запущен в Якутске. Цель соглашения - создание комфортной и безопасной городской среды на территории региона.

"Мы начнем с пилотных проектов в сфере энергосервисных контрактов и технологий по энергосбережению. Второе направление - это внедрение единой сети домофонов, которые завязаны в интеллектуальную систему, позволяющую мониторить, что происходит в городе без дополнительной инфраструктуры, только за счет камер, установленных в самих домофонах. Мы планируем начать с быстрого пилота [в Якутске] с минимальным размером капиталовложений, который позволит протестировать эффективность работы технологии, а потом уже решать о полномасштабном внедрении [в масштабах региона]", - сказал Солодов.

Председатель правительства региона отметил, что пилотный проект протестирует технологии "ЭР-Телеком Холдинга" в условиях низких температур. "Пока у них оборудование протестировано для минус 50 [градусов], а мы будем тестировать на всем диапазоне температурных колебаний в Якутске. Если все пройдет удачно, компания сможет внедрять свои технологии и в других северных регионах", - добавил Солодов.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" - российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.