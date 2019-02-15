В Тверской области в 2019 году создадут единого оператора пассажирских перевозок

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Тверской области планирует в течение 2019 года создать в регионе единого оператора пассажирских перевозок. Не менее 50% доли этой компании должны принадлежать государству, сообщил ТАСС губернатор Игорь Руденя на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Идея введения единого оператора пассажирских перевозок и повышения требований к действующим транспортным компаниям возникла в 2018 году после аварии на автодороге Тверь - Ржев, в которой при столкновении автобусов погибли 13 человек. Тогда Руденя заявил, что "либеральный подход к таким видам предпринимательской деятельности" себя не оправдывает и "пришло время для наведения жесткого порядка" в организации пассажирских перевозок.

"Сформирован план перехода на государственную компанию - единого оператора пассажирских перевозок, планируется, что в ней не менее 50% будет принадлежать правительству Тверской области. Мы привлекли московских специалистов, которые помогли нам построить транспортную схему, считаем, что в середине 2019 года мы уже сможем войти в активную стадию реализации проекта", - сказал Руденя. О подробностях проекта пока не сообщается.

Авария произошла 5 октября 2018 года на автодороге Тверь - Ржев неподалеку от деревни Некрасово. Водитель микроавтобуса Ford Transit столкнулся с автобусом "ЛиАЗ". В результате аварии погибли 13 человек - 12 пассажиров и водитель Ford, еще три человека пострадали. В рамках расследования уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ч. 3 ст. 238 УК РФ) арестованы руководители транспортных компаний "Трансавто", "Автодом" и "Автопарк".

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.