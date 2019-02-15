Глава РФПИ рассчитывает, что задержание Калви не повлияет на инвестиции Baring Vostok

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассчитывает, что задержание основателя и управляющего партнера фонда прямых инвестиций Baring Vostok Майкла Калви на повлияет на инвестиционную деятельность фонда. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы увидели, что есть заявление Baring о том, что это относится к личным инвестициям Майкла, а не к инвестициям Baring. Поэтому мы надеемся, что это никак не повлияет сильно на деятельность Baring Vostok", - сказал Дмитриев.

Ранее в фонде сообщили, что действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и все портфельные компании фонда работают в обычном режиме.

Дело топ-менеджеров Baring Vostok

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом в котором стал основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля. В рамках его расследования задержан сам Калви и еще пять человек - Ваган Абгарян, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров, директор финансового департамента в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").

По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой полученный ПКБ от "Восточного" в 2015 году кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости в 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Уголовное дело возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка "Восточный" Юсупова, с которым он обратился в управление "К" ФСБ России.

О фонде Baring Vostok

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. Среди проектов фонда - Avito, Ozone, "ЭР-Телеком", "1С", "Восточный экспресс банк", "Новомет".