Замминистра промышленности предложил проверить магазины в регионах на наличие онлайн-касс

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов предложил провести проверки региональных магазинов на наличие онлайн-касс. Об этом он заявил в пятницу в ходе сессии "Контрафакт против всех. Ущерб легальному бизнесу и экономике государства" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Надо вопрос этот вынести, отправить коллегам из Федеральной налоговой службы информацию об открытии магазинов с отсутствием онлайн-касс, на уровне региональной комиссии провести такие мероприятия", - сказал он.

Предложение замминистра прозвучало после выступления президента крупной обувной компании Zenden Андрея Павлова, по словам которого в регионах продолжают открываться магазины на больших площадях без контрольно-кассовых аппаратов. "Онлайн-кассы показали уровень криминала в рознице. Уровень контрафакта растет, особенно в регионах. ...С 1 июля текущего года, когда по закону абсолютно все предприниматели будут обязаны иметь онлайн-кассы, эти два момента могут подстегнуть легализацию", - считает глава компании.

В России внедрением национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров занимается Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

О системе маркировки товаров

В марте 2019 года в России начнется обязательная маркировка табака, в июле - обуви, в октябре обязательная маркировка распространится на лекарственные препараты из программы "Восемь высокозатратных нозологий", в 2020 году маркировку получат все лекарственные препараты, духи, шины, товары легкой промышленности и фотоаппараты.

В рамках пилотов используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится производителем непосредственно на упаковку и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. По первичным документам осуществляться автоматизированный контроль движения товара и его вывод из оборота на основе полученных с контрольно-кассовой техники данных.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.