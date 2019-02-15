Рязанские власти предлагают создать межрегиональный кластер радиоэлектроники

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Рязанской области рассматривает создание межрегионального кластера радиоэлектроники, в который могут быть вовлечены предприятия Тульской, Владимирской и Калужской областей. Об этом ТАСС на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи в пятницу сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Как ранее сообщалось, власти региона прорабатывают возможность создания на базе действующих предприятий кластеров радиоэлектроники, лесопромышленности и автокомпонентов. 14 февраля в Сочи было подписано соглашение о создании кластера по производству детских товаров.

"Кластер, который мы хотим создать в отношении радиоэлектроники, он должен быть межрегиональным по сути своей для того, чтобы пользоваться определенными преференциями федерального уровня. Это может быть Тульская, Владимирская, Калужская область, как минимум. Надо будет договариваться всем вместе, это ответственная работа на уровне губернаторов, и, в первую очередь, предприятий. Думаю, что мы договоримся, потому что для всех это полезно", - сказал губернатор.

По мнению Любимова, участниками кластера должны становиться предприятия, сотрудничающие друг с другом.

"Есть предприятия, которые входят в Ростех, есть предприятия, которые входят в концерт "Радиоэлектроника", есть предприятия частные", - пояснил он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.