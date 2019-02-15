Новгородские власти намерены помогать малоимущим семьям с образованием и открытием бизнеса

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Администрация Новгородской области намерена помогать малоимущим семьям в открытии собственного бизнеса, а также оказывать поддержку в образовании их детей и трудоустройстве. Об этом сообщил ТАСС губернатор Новгородской области Андрей Никитин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

В конце ноября 2018 года Никитин, выступая с ежегодным посланием к представителям органов власти и жителям, назвал бедность главным вызовом для региона. Решить эту проблему губернатор предложил в том числе с помощью усовершенствования адресной системы поддержки населения области. По его словам, при численности населения в 609,5 тыс. человек и консолидированном бюджете около 35 млрд рублей, в среднем на жителя области приходится порядка 57 тыс. рублей бюджетных средств. Аналогичные показатели, как отмечал ранее Никитин, зафиксированы в Тульской, Ярославской, Самарской областях, при этом новгородские показатели на 30% меньше, чем в Республике Татарстан и Ленинградской области.

"Ключевой момент - это адресность. Сегодня мы помогаем людям с низкими доходами исключительно пособиями, которые не так уж и велики. А должны помогать с образованием, с трудоустройством, с помощью в открытии собственного бизнеса, может быть, какой-то поддержкой образования их детей", - сказал Никитин.

Он также добавил, что сейчас власти ведут адресную работу с населением, выясняя потребности и проблемы каждой семьи, имеющей низких доход.

"Такая работа сейчас ведется во всех пилотных регионах, тех, кто в "пилоте" Минтруда. Она ведется в формате того, что мы просто разговариваем с людьми и пытаемся создать какую-то единую базу по тем проблемам, которые сегодня есть, а дальше [нужно] сделать так, чтобы помощь людям с невысокими доходами была не просто задачей соцзащиты, а чтобы этим занималось и образование, и здравоохранение, и, конечно, экономический блок, который должен создавать новые рабочие места, развивать малое и среднее предпринимательство", - резюмировал Никитин.

В пятницу на совещании с главами субъектов РФ премьер-министр Дмитрий Медведев сказал о том, что Минтруд запустил в восьми регионах пилотный проект по выводу из сложной ситуации для бедных семей, в рамках которого для них готовят индивидуальные программы преодоления кризиса. По его словам, в его рамках планируется создать реестр бедных семей и индивидуальные программы по выходу из кризисной ситуации. Пилотные проекты по снижению уровня бедности будут реализовывать в Татарстане, Нижегородской области, Приморье, Ивановской области, Новгородской области, Кабардино-Балкарии, а также в Липецкой и Томской областях.