Астраханская область будет строить ФАПы по татарстанским проектам

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) в Астраханской области будут строить по типовым проектам из Татарстана, которые отличаются высоким качеством и быстротой возведения. Об этом в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума сообщил врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов.

Ранее со ссылкой на министерство здравоохранения области сообщалось, что в регионе сейчас более 146 фельдшерско-акушерских пунктов. При этом отмечается нехватка ФАПов, некоторые нуждаются в ремонте. К 2024 году сеть пунктов должна охватить все сельские районы.

"Договорились (в рамках поездки астраханской делегации в Казань в январе этого года) о безвозмездном предоставлении коллегами из Казани типовых проектов по строительству фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник, детских садов. Это значительно сократит сроки возведения объектов и снизит затраты", - сказал Морозов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе губернатора, ФАПы в Татарстане собирают в короткие сроки, при этом они отличаются хорошим качеством.

По словам Морозова, заключено соглашение о предоставлении жителям Астраханской области высококвалифицированного хирургического лечения в Межрегиональном клинико-диагностическом центре в Казани. Астраханцы смогут получить ее по полису ОМС и по федеральным квотам в таких направлениях, как травматология, нейрохирургия, эндокринология и онкология.

Кроме того, по словам Морозова, астраханская сторона намерена перенимать опыт Казани в сфере работы общественного транспорта. Также уже весной этого года планируется открыть прямые авиарейсы из Астрахани в Казань.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.