Под Тверью планируют открыть индустриальный парк "Эммаусс"

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Индустриальный парк "Эммаусс", который начали формировать в Калининском районе Тверской области, планируют открыть в 2021 году. Одним из первых его резидентов может стать научно-производственный концерн "БАРЛ", производящий космические аппараты дистанционного зондирования Земли, рассказал журналистам губернатор региона Игорь Руденя на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Планируем, что к 2021 году технопарк уже начнет работу. В том числе поставлены задачи по развитию на его площадке предприятия "БАРЛ", производящего космические приборы, спутники. Для Тверской области это новое перспективное направление", - сказал Руденя по итогам встречи с представителями Ассоциации кластеров и технопарков России.

Ранее сообщалось, что научно-производственный концерн "БАРЛ" намерен производить в Тверской области космические аппараты дистанционного зондирования Земли. Они могут применять во многих сферах, в том числе для прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в лесном и сельском хозяйстве, для кадастрового учета земель и объектов недвижимости.

По словам главы региона, для размещения индустриального парка "Эммаусс" области переданы участки из федеральной собственности. Начало работ по созданию инфраструктуры запланировано на 2019 год. Также в Тверской области планируется открытие индустриального парка "Боровлево-3" Участки на обеих территориях будут предоставляться инвесторам бесплатно.

Сейчас на территории Тверской области действуют шесть индустриальных парков, в числе резидентов есть такие крупные компании как Hitachi, Paulig, Orion... Общая сумма инвестиций в уже реализованные проекты составила около 17,7 млрд рублей, создано свыше 4,7 тыс. рабочих мест.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.