Замминистра энергетики США считает, что еще не поздно остановить "Северный поток - 2"

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Вашингтон считает, что еще не поздно остановить проект "Северный поток - 2". Об этом заявил замминистра энергетики США Дэн Бруйетт на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит в пятницу газета Handelsblatt .

"Еще пока не поздно", - утверждал Бруйетт. "Недостающие разрешения еще предстоит выдать датчанам", - напомнил он.

Замминистра энергетики США также не исключил введения санкций против участников проекта. "В конечном счете это должен решать Госдепартамент", - сказал он.

Бруйетт утверждал, что администрация США не добивается вытеснения российского газа с европейского ранка. "Россия может оставаться частью предложения, но Европа должна диверсифицировать своих поставщиков и не может зависеть от одного оператора", - сказал он. "Энегобезопасность - это всегда также национальная безопасность", - считает замминистра.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск ожидается до конца 2019 года.

Ранее США неоднократно критиковали проект, а посол США в ФРГ Ричард Гренелл даже письменно предупредил фирмы, в частности BASF и Uniper, о возможности принятия в отношении них ограничительных мер из-за поддержки строительства газопровода. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что такие действия являются, по мнению Москвы, "недопустимым средством давления, которое не имеет ничего общего с международным правом и свободной и честной торговлей". По его мнению, американцы лишь думают о поставках в Европу собственного сжиженного природного газа.