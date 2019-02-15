"Норникель" выделил 59,5 млн рублей на проекты в Норильске и на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "Норникель" в рамках грантовой программы "Мир новых возможностей" по итогам 2018 года выделила почти 60 млн рублей некоммерческим организациям и бюджетным организациям Норильска и Таймыра. Награждение победителе прошло на Форуме социальных технологий "Город - это мы", сообщили ТАСС в компании.

Форум социальных технологий "Город - это мы" открылся в Норильске (Красноярский край) в пятницу, 15 февраля. 2-3 марта форум пройдет в Мурманской области (в Мончегорске и поселке Никель).

"Заявки на участие в творческом соревновании подали 126 некоммерческих организаций и бюджетных учреждений Норильска и Таймырского района, они подали 202 заявки. 63 проекта от 57 организаций эксперты признали достойными финансовой поддержки. Грантовый фонд составил 59,476 млн рублей", - сообщили в компании.

Среди победителей - 10 школьных проектов, в том числе проект в таймырском поселке Носок, посвященный изучению культуры ненецкого района. Кроме того, поддержку получит экологический проект Объединенной дирекции заповедников Таймыра, посвященный центральной части плато Путорана.

Комфортная городская среда

В работе форума приняли участие порядка тысячи человек. Эксперты в сфере урбанистики и архитектуры обсудили вопросы развития городских пространств и инфраструктуры.

По мнению и. о. заместителя главы Норильска по социальным вопросом Светланы Бабуриной, одним из мест притяжения горожан является стадион "Заполярник", а также парковая зона около стадиона, в облагораживании которой принимают участие сами жители. В будущем таким местом, по ее мнению, станет набережная на озере Долгое, благоустройством которой занимаются администрация города и компания "Норникель". Там обустроят прогулочную зону с главной аллеей, пешеходными тротуарами, велодорожками, отремонтируют смотровую площадку и создадут спортивную зону.

Форум завершился спектаклем "Путевые заметки Андрея Урганта о волонтерах "Норникеля". Актерами спектакля стали сами волонтеры компании. Постановка основана на реальных историях из жизни добровольцев.

Форум социальных технологий является одним из мероприятий благотворительной программы "Мир новых возможностей" компании "Норникель". Он традиционно проходит в Красноярском крае (Норильск и Таймыр) и Мурманской области.