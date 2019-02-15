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Российский инвестиционный форум - 2019

"Почта России" начнет доставлять товары из IKEA по России до середины 2019 года

На первом этапе будут отправляться товары весом до 5 кг. Срок доставки может составить до трех-четырех дней

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. "Почта России" и IKEA планируют запустить доставку мебели почтовым оператором по всей России во II квартале 2019 г. Об этом в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщил глава "Почты России" Николай Подгузов.

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"Мы ожидаем, что пилотный проект по доставке товаров IKEA силами "Почты России", в соответствии с согласованным двумя компаниями графиком, будет запущен до конца первого квартала этого года. Сначала - по Москве и Московской области. Во втором квартале - по всей России", - сказал он.

При этом Подгузов отметил, что на первом этапе будут отправляться товары весом до 5 кг. Когда будут доставляться крупногабаритные товары гендиректор не уточнил. "На первом этапе акцент будет сделан на доставке предметов домашнего и бытового обихода, мелкогабаритной мебели в пределах 140 см по сумме трех измерений", - добавил он.

По словам главы почтового оператора, средний срок доставки может составить до трех-четырех дней.

В октябре 2018 г. "Почта России" и розничная сеть товаров для дома IKEA договорились о намерениях в области доставки товаров по территории России. В IKEA ранее сообщали, что партнеры запустят тестовые отправки посылок в Московской области и других областях Центрального федерального округа до конца 2018 года.

Теги
РоссияПодгузов, Николай РадиевичРоссийский инвестиционный форум - 2019
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