Почта внедрит систему распознавания лиц в отделениях после решения вопроса о защите данных

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Масштабное внедрение технологии распознавания лиц в почтовых отделениях требует решения не только технологических вопросов, но также и юридических - в частности, связанных с защитой персональных данных клиентов. Об этом рассказал гендиректор "Почты России" Николай Подгузов в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, сейчас идет тестирование этой технологии. "Для использования ее в промышленных масштабах необходимо решить не только технические, но и юридические вопросы, связанные с защитой персональных данных наших клиентов", - сообщил глава почтового оператора.

Ранее он уточнял, что "Почта России" будет применять технологию распознавания лиц только в отношении тех клиентов, которые дадут согласие на обработку их данных при входе в почтовое отделение.

Тестирование технологии распознавания лиц идет с 2018 года в нескольких десятках почтовых отделений. Ее внедрение позволит "Почте России" ускорить обслуживание клиентов.