Эксперт: рынок онлайн-образования в РФ растет в 2-3 раза быстрее традиционного сегмента

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Рынок онлайн-образования в России пользуется интересом со стороны инвесторов и растет в 2-3 раза быстрее рынка традиционного образования. Для поддержки развития этого сегмента государству необходимо установить для инвесторов более прозрачные правила, такое мнение высказал в пятницу на Российском инвестиционном форуме в Сочи вице-президент фонда "Сколково" Константин Паршин.

"Рынок онлайн-образования несмотря на то, что он на порядок меньше чем оффлайн-рынок, растет в 2-3 раза быстрее. Это мировая тенденция, Россия ее полностью повторяет. В некоторых сегментах, мне кажется, мы даже быстрее растем в онлайн-образовании. Даже при отсутствии специальных программ или льгот для инвестиций в онлайн-образование, мы видим, что интерес инвесторов к этому рынку растет", - сказал Паршин на сессии "Инвестиции в онлайн-образование".

При этом по мнению вице-президента фонда, пока инвестиции в онлайн-образование приходят "скорее вопреки тому климату, возможностям, которые на рынке могли существовать". Для развития этой сферы необходимо усовершенствовать систему госрегулирования и установить более прозрачные правила для инвесторов.

"Государство должно формировать определенную повестку правил, регуляторики, заранее говорить какие требования будут накладываться <…> Это климат, который наилучшим образом формирует инвестиции - прозрачность правил, какими бы они ни были и конкурентная среда", - пояснил Паршин.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.