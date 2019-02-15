В Калининградской области нужно расселить более 73 тыс. кв. м жилья

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Свыше 73 тыс. кв. м жилья признаны аварийным в Калининградской области в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Для его полного расселения области потребуются дополнительные ресурсы, сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума "Сочи 2019" губернатор области Антон Алиханов.

Калининградская область досрочно завершила программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. В 2013-2015 годах расселили более 2,8 тыс. человек из 1 тыс. жилых помещений. Объем затрат по госпрограмме составил почти 1,5 млрд рублей. Сейчас принята программа по расселению домов, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

"Сейчас задача более амбициозная. В прошлой программе мы расселили порядка 42 тыс. кв. м [аварийного] жилья. Сейчас, после 2012 года по 2017 год у нас жилья, признанного аварийным, больше 73 тыс. кв. м", - сказал Алиханов.

В рамках новой программы расселения аварийных домов до 2024 года области выделят 2,6 млрд рублей из федерального бюджета. Предусмотрено расселение 55 тыс. кв. м жилья, признанного таковым в области в 2012-2017 годах. "Понятное дело, чтобы расселить остаток (более 16 тыс. кв. м), будем... сами искать ресурсы, чтобы выполнять эту программу", - сказал губернатор.

Сейчас, по словам Алиханова, формируется программа действий по расселению. В текущем году на выполнение работ будет направлено порядка 600 млн рублей, заключил калиниградский губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.