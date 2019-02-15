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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо признал выгодными российские инвестиции в экономику Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции заявил, что пытается "поддерживать отношения со всеми странами, включая Россию"

КАРАКАС, 15 февраля. /ТАСС/. Инвестиции России в экономику Венесуэлы выгодны для Боливарианской Республики. Это признал в интервью ТАСС лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

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23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Москва не признает его легитимность и поддерживает законно избранного президента Николаса Мадуро.

"Да, в большинстве своем они выгодны, - сказал Гуайдо, отвечая на соответствующий вопрос. - Но я бы, скорее, задался вопросом, выгодны ли они сегодня России. Очевидно, что нет, и вызвано это кризисом, который мы наблюдаем, гиперинфляцией и резким сокращением добычи нефти".

Лидер оппозиции считает, что правительство Мадуро не уважает частную собственность и не гарантирует сохранность инвестиций. "Все соглашения с иностранными государствами, в случае если они были заключены законным путем, будут уважаться новым правительством, - отметил он. - Нет лучшей инвестиции для соседей Венесуэлы, чем новое правительство, поскольку при нем будет обеспечена юридическая безопасность, будут восстановлены темпы добычи нефти, будет заторможена гиперинфляция".

"Возможно, вскоре венесуэльский рынок вновь начнет цениться, возрастет доверие к новому правительству и вера в его потенциал, - предположил собеседник агентства. - Представьте, что произойдет, если к власти придет новое правительство: не только с рынком недвижимости, возможны новые инвестиции".

Касаясь темы возможных контактов с российской стороной, Гуайдо подчеркнул, что пытается "поддерживать отношения со всеми странами, включая Россию".

Теги
ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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